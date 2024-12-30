Гогниев — о своем будущем в «Алании»: «Я остаюсь. Важно объединиться, чтобы сохранить клуб»

«В текущей ситуации, я полностью поддерживаю решение руководства взять курс на формирование команды из молодых игроков. В Осетии всегда были сильные футболисты, и я уверен, что у нас получится создать новую, боеспособную команду, которая будет гордостью республики. Сейчас время не для жалоб, а для работы. Главное — вера в себя и поддержка наших болельщиков, которые всегда были с нами», — добавил Гогниев.