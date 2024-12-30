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Гогниев — о своем будущем в «Алании»: «Я остаюсь. Важно объединиться, чтобы сохранить клуб»

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев высказался о своем будущем.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщила пресс-служба «Алания», Гогниев остается на своем посту, «несмотря на сложную финансовую ситуацию в клубе».

«Да, я остаюсь. Для меня это не просто работа, это дело всей моей жизни. Мы вместе переживали успехи и трудности, и сейчас важно объединиться, чтобы сохранить “Аланию”, — приводятся слова Гогниева в телеграм-канале клуба.

Ранее вице-президент «Алании» Данил Гуриев заявил, что клуб сокращает бюджет и берет курс на омоложение состава.

«В текущей ситуации, я полностью поддерживаю решение руководства взять курс на формирование команды из молодых игроков. В Осетии всегда были сильные футболисты, и я уверен, что у нас получится создать новую, боеспособную команду, которая будет гордостью республики. Сейчас время не для жалоб, а для работы. Главное — вера в себя и поддержка наших болельщиков, которые всегда были с нами», — добавил Гогниев.

«Алания» — чемпион России 1995 года, двукратный серебряный призер чемпионата страны.

В текущем сезоне клуб занимает предпоследнее, 17-е место в таблице Первой лиги.

Алания