Хетаг Хосонов подписал контракт с «Торпедо»

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Хетаг Хосонов провёл 17 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Также на счету футболиста три игры и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.