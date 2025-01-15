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Тульский «Арсенал» подписал контракт с воспитанником «Зенита»

Полузащитник Дмитрий Сергеев стал игроком тульского «Арсенала». Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

Источник: ФК «Арсенал» Тула

«24-летний полузащитник — воспитанник академии “Зенита”. В разные годы он выступал за молодёжку и дубль питерцев, а затем дебютировал за главную команду. В 2021 году он на правах аренды играл в калининградской “Балтике”.

А в 2023 году Сергеев подписал контракт с казахстанским клубом «Кайрат». В составе жёлто-чёрных он провёл 53 матча, забив шесть голов и сделав шесть голевых передач. Вместе с «Кайратом» Дмитрий стал чемпионом Премьер-лиги в 2024 году.

Добро пожаловать в «Арсенал»!" — написано в сообщении клуба.

«Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда набрала 30 очков за 21 матч.

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Зенит