Тульский «Арсенал» подписал контракт с воспитанником «Зенита»

А в 2023 году Сергеев подписал контракт с казахстанским клубом «Кайрат». В составе жёлто-чёрных он провёл 53 матча, забив шесть голов и сделав шесть голевых передач. Вместе с «Кайратом» Дмитрий стал чемпионом Премьер-лиги в 2024 году.