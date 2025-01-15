Бикфалви выступил с эмоциональным заявлением после ухода из «Урала»

Хочу сказать спасибо президенту и его семье, всем спонсорам, членам офиса и клуба! Благодарю всех тренеров за время моей карьеры, которые доверяли мне, и тренерский штаб «Урала». Медицинский персонал, который выполняет такую важную и бесценную работу для игроков и так часто остаётся за кулисами. Медиакоманду и всех сотрудников, которые остаются за кадром, — продолжайте в том же духе! Выражаю огромную признательность всем работникам Екатеринбурга, с которыми я встречался на протяжении этих лет. Больше всего я хочу сказать спасибо моей семье и близким друзьям, которые всегда поддерживали меня, чтобы быть здесь и отдавать все силы на благо клуба! Я хочу пожелать удачи новому тренерскому штабу. У них впереди большая работа, чтобы вернуться в РПЛ! Я уверен, что они возьмут на себя ответственность, чтобы с хорошим футболом принести нашим болельщикам результат, который они хотят, и подарить городу праздник. Екатеринбург заслуживает этого!