Московское «Торпедо» объявило о подписании соглашения о сотрудничестве с «Торпедо-БелАЗ»

«Предметом соглашения является сотрудничество Сторон в сфере развития и популяризации футбола, в том числе реализация общественно значимых проектов в сфере футбола, участие в международных соревнованиях, проводимых в обеих странах, участие тренеров футбольных клубов “Торпедо” и “Торпедо-БелАЗ” в стажировках на спортивных базах сторон, а также проведение учебно-тренировочных сборов.
Обмен опытом в области спортивного маркетинга, обмен опытом о методах медико-биологического обеспечения и использования современной научной аппаратуры и оборудования при подготовке спортсменов, сотрудничество в области детско-юношеского футбола и аренда футболистов с целью получения игровой практики", — говорится в заявлении на официальном сайте российского клуба.