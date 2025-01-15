Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Московское «Торпедо» объявило о подписании соглашения о сотрудничестве с «Торпедо-БелАЗ»

Московское «Торпедо» объявило о подписании соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола с белорусским «Торпедо-БелАЗ» из города Жодино.

Источник: Чемпионат.com

«Предметом соглашения является сотрудничество Сторон в сфере развития и популяризации футбола, в том числе реализация общественно значимых проектов в сфере футбола, участие в международных соревнованиях, проводимых в обеих странах, участие тренеров футбольных клубов “Торпедо” и “Торпедо-БелАЗ” в стажировках на спортивных базах сторон, а также проведение учебно-тренировочных сборов.

Обмен опытом в области спортивного маркетинга, обмен опытом о методах медико-биологического обеспечения и использования современной научной аппаратуры и оборудования при подготовке спортсменов, сотрудничество в области детско-юношеского футбола и аренда футболистов с целью получения игровой практики", — говорится в заявлении на официальном сайте российского клуба.

Торпедо-БелАЗ
Торпедо
Первая лига: таблица и календарь