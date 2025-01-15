Московское «Торпедо» объявило о подписании соглашения о сотрудничестве с «Торпедо-БелАЗ»

«Предметом соглашения является сотрудничество Сторон в сфере развития и популяризации футбола, в том числе реализация общественно значимых проектов в сфере футбола, участие в международных соревнованиях, проводимых в обеих странах, участие тренеров футбольных клубов “Торпедо” и “Торпедо-БелАЗ” в стажировках на спортивных базах сторон, а также проведение учебно-тренировочных сборов.