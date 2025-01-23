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«Сочи» объявил о возвращении защитника Сергея Терехова

Футбольный клуб «Сочи» на своём официальном сайте объявил о переходе защитника Сергея Терехова.

Источник: Чемпионат.com

Трудовое соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона 2024/2025.

34-летний футболист уже выступал за «Сочи» с 2020-го по 2023 годы. Он провел в составе сочинской команды 92 матча во всех турнирах и забил 7 голов.

Предыдущим клубом защитника были «Химки». 16 января Терехов покинул подмосковную команду. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Сергей провёл восемь матчей за «Химки», в которых отметился одной результативной передачей. Также на счету защитника пять матчей в Фонбет Кубке России, результативными действиями игрок не отметился.

Сочи