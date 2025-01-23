«Сочи» объявил о возвращении защитника Сергея Терехова

Предыдущим клубом защитника были «Химки». 16 января Терехов покинул подмосковную команду. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Сергей провёл восемь матчей за «Химки», в которых отметился одной результативной передачей. Также на счету защитника пять матчей в Фонбет Кубке России, результативными действиями игрок не отметился.