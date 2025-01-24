Капитан «Балтики» Осипов: Талалаев вошёл в клуб, словно выбив дверь с ноги

— В первый день сразу была длинная речь. Подробностей раскрывать не буду, но Андрей Викторович вошёл в клуб, словно выбив дверь с ноги. Сразу показал, какие цели ставит перед командой, объяснил, что нужно сделать, чтобы их достичь, как тренироваться. Его сильная сторона — требовательность: если ты захочешь, он выжмет из тебя максимум. Если ты не захочешь, будешь не нужен, — приводит слова Осипова «РБ Спорт».