«Балтика» отдала Глушкова в аренду белорусскому клубу

В текущем сезоне 30-летний футболист провел 12 матчей в Первой лиге и Кубке России, отметившись двумя ассистами.
Ранее Глушков выступал за «Енисей», «Сибирь», «Акрон» и «Урал».
Вингер «Балтики» Никита Глушаков на правах аренды перешел в витебский «Макслайн». Соглашение рассчитано до конца сезона, сообщает пресс-служба калининградской команды.
В текущем сезоне 30-летний футболист провел 12 матчей в Первой лиге и Кубке России, отметившись двумя ассистами.
Ранее Глушков выступал за «Енисей», «Сибирь», «Акрон» и «Урал».