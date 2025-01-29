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«Балтика» отдала Глушкова в аренду белорусскому клубу

Вингер «Балтики» Никита Глушаков на правах аренды перешел в витебский «Макслайн». Соглашение рассчитано до конца сезона, сообщает пресс-служба калининградской команды.

Источник: fc-baltika.ru

В текущем сезоне 30-летний футболист провел 12 матчей в Первой лиге и Кубке России, отметившись двумя ассистами.

Ранее Глушков выступал за «Енисей», «Сибирь», «Акрон» и «Урал».

Балтика