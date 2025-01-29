В Красноярске возобновили уголовное дело после драки футболистов «Енисея»

Драка футболистов «Енисея» Владимира Хозина и Вячеслава Бардыбахина с отдыхающими на базе «Зеленка» произошла 13 мая 2024 года. Один из пострадавших получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Как заявляли пострадавшие, футболисты «Енисея» предлагали директору базы отдыха деньги, чтобы видео инцидента исчезло. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ «Умышленное нанесение средней тяжести вреда здоровью». В «Енисее» заявляли, что футболисты не были инициаторами драки.