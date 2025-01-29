В Красноярске возобновили уголовное дело после драки футболистов «Енисея»

КРАСНОЯРСК, 29 янв — РИА Новости. Красноярская полиция по требованию краевой прокуратуры возобновила ранее прекращенное уголовное дело по факту конфликта на базе отдыха, участниками которого стали футболисты клуба «Енисей», сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.
Драка футболистов «Енисея» Владимира Хозина и Вячеслава Бардыбахина с отдыхающими на базе «Зеленка» произошла 13 мая 2024 года. Один из пострадавших получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Как заявляли пострадавшие, футболисты «Енисея» предлагали директору базы отдыха деньги, чтобы видео инцидента исчезло. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ «Умышленное нанесение средней тяжести вреда здоровью». В «Енисее» заявляли, что футболисты не были инициаторами драки.
По данным прокуратуры, конфликт произошел из-за громкой музыки, которую слушали футболисты с друзьями и шумели. Это помешало другим отдыхающим. Они попросили убавить звук, однако группа спортсменов просьбу не выполнила. Перепалка вскоре переросла в драку. Один из участников конфликта, молодой человек, получил закрытую черепно-мозговую травму с переломом лобной кости.
«Пострадавший прошёл компьютерную томографию и отправился домой. Судебно-медицинский эксперт не смог установить тяжесть вреда здоровью потерпевшего, из-за чего следственный орган прекратил уголовное дело за отсутствием события преступления. Прокуратура края с решением не согласилась, ведь весь объем следственных действий выполнен не был. Процессуальное решение отменено», — говорится в сообщении.
Прокуратура также внесла представление в адрес руководства регионального главка МВД России относительно выявленных нарушений уголовно-процессуального законодательства. Ведомство поставило на контроль расследование дела и устранение нарушений.