«Балтика» обыграла клуб из Казахстана в товарищеском матче

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Калининградский футбольный клуб «Балтика» обыграл казахстанский «Улытау» в товарищеском матче.
Встреча, прошедшая в турецком Белеке в рамках зимних сборов в формате двух таймов по 40 минут, завершилась со счетом 3:1. В составе победителей дубль оформил Абу-Саид Эльдарушев (50-я, 74-я минуты), также отличился Кирилл Никишин (11). У казахстанской команды мяч забил Жасулан Молдакараев (40+2).
Позднее во вторник «Балтика» встретится со сборной КНДР. Матч начнется в 17:30 мск.