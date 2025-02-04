«Балтика» обыграла клуб из Казахстана в товарищеском матче

Встреча, прошедшая в турецком Белеке в рамках зимних сборов в формате двух таймов по 40 минут, завершилась со счетом 3:1. В составе победителей дубль оформил Абу-Саид Эльдарушев (50-я, 74-я минуты), также отличился Кирилл Никишин (11). У казахстанской команды мяч забил Жасулан Молдакараев (40+2).