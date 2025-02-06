Тренер «Арсенала» Сторожук высказался о подписаниях новичков из экзотических стран

Предыдущим клубом 27-летнего Эдарлина Рейеса был «Елимай» из Казахстана, 25-летний Маттео Алинви ранее выступал за шведский «Вестерос».
"Что касается доминиканца Рейеса, он несколько лет играл в Казахстане, поэтому уже адаптирован к этому микроклимату. Уровень футбола тоже схож. Это сыграло важную роль в его приобретении, к тому же Рейес очень перспективный парень.
Маттео Алинви уже успел отличиться в Лиге 1, он молодой и талантливый футболист. Мы отслеживали и рассматривали те варианты, которые подходят под наши условия. Понятное дело, что иностранцы едут сюда, чтобы повысить свой игровой уровень и попасть в РПЛ. Наверное, это их основополагающая цель. Если ты зарекомендовал себя в ФНЛ — точно можешь претендовать на повышение в классе", — приводит слова Сторожука Metaratings.
«Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 30 очков за 21 матч. На первой строчке располагается калининградская «Балтика», которая заработала 45 очков за аналогичное количество игр.