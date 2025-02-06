Тренер «Арсенала» Сторожук высказался о подписаниях новичков из экзотических стран

Маттео Алинви уже успел отличиться в Лиге 1, он молодой и талантливый футболист. Мы отслеживали и рассматривали те варианты, которые подходят под наши условия. Понятное дело, что иностранцы едут сюда, чтобы повысить свой игровой уровень и попасть в РПЛ. Наверное, это их основополагающая цель. Если ты зарекомендовал себя в ФНЛ — точно можешь претендовать на повышение в классе", — приводит слова Сторожука Metaratings.