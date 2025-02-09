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Экс главный тренер «Уфы» Харлачёв опроверг новость о решении конфликта с клубом

Бывший главный тренер «Уфы» Евгений Харлачёв опроверг новость о решении конфликта с клубом.

Источник: РИА "Новости"

Ранее 51-летний специалист сообщил, что его отстранили от работы с основной командой после назначения Омари Тетрадзе.

«В первый раз слышу, что кто-то со мной о чём-то договорился. Из руководства “Уфы” со мной не связывались. Мы подали в палату по разрешению споров, ждём ответа», — сказал Харлачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым» сообщил, что в «Уфе» приняли решение расстаться с Харлачёвым без судебной тяжбы после того, как юристы 51-летнего специалиста подали претензию к клубу. Подчёркивалось, что Харлачёву поэтапно выплатят всю сумму до завершения контракта.

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