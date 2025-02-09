Экс главный тренер «Уфы» Харлачёв опроверг новость о решении конфликта с клубом

«В первый раз слышу, что кто-то со мной о чём-то договорился. Из руководства “Уфы” со мной не связывались. Мы подали в палату по разрешению споров, ждём ответа», — сказал Харлачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.