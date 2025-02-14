Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстанский футболист спас российский клуб от поражения

Футбольный клуб «Сочи» провел товарищеский матч с волгоградским «Ротором» на учебно-тренировочном сборе в Турции, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Сочи"

Встреча завершилась со счетом 1:1. Первыми успеха добились волгоградцы усилиями Максима Турищева на 36-й минуте. «Сочи» отыгрался благодаря голу казахстанского форварда Артура Шушеначева на 62-й минуте.

Шушеначев перешел в «Сочи» в сентябре прошлого года из «Хапоэля» (Беэр-Шева) на правах аренды до 30 июня 2025-го.

До этого он играл за «Кайрат», который продал его израильскому клубу за 232 тысячи евро (данные Transfermarkt). Также в Казахстане 26-летний нападающий защищал цвета «Тараза», воспитанником которого и является.

С 2021-го начал вызываться в сборную Казахстана. «Сочи» занимает четвертое место в таблице первой лиги России, набрав 37 очков после 21 матча. Чемпионат возобновится весной, 3 марта «Сочи» примет на своем поле «Сокол».

Ротор
Сочи
Первая лига: таблица и календарь