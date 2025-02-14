Казахстанский футболист спас российский клуб от поражения

Встреча завершилась со счетом 1:1. Первыми успеха добились волгоградцы усилиями Максима Турищева на 36-й минуте. «Сочи» отыгрался благодаря голу казахстанского форварда Артура Шушеначева на 62-й минуте.
Шушеначев перешел в «Сочи» в сентябре прошлого года из «Хапоэля» (Беэр-Шева) на правах аренды до 30 июня 2025-го.
До этого он играл за «Кайрат», который продал его израильскому клубу за 232 тысячи евро (данные Transfermarkt). Также в Казахстане 26-летний нападающий защищал цвета «Тараза», воспитанником которого и является.
С 2021-го начал вызываться в сборную Казахстана. «Сочи» занимает четвертое место в таблице первой лиги России, набрав 37 очков после 21 матча. Чемпионат возобновится весной, 3 марта «Сочи» примет на своем поле «Сокол».