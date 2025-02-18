В «Балтике» заявили, что контактировали с Владимиром Федотовым по поводу назначения в клуб

— Да. Мы контактировали со многими тренерами, так как нуждались в большом профессионале. Сейчас в российском футболе их не так много. Мы провели очень много часов аналитики и исследований, выбирая главного тренера для команды. В итоге остановились на кандидатуре Андрея Викторовича Талалаева, — приводит слова Измайлова Metaratings.