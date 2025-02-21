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«СКА-Хабаровск» перестал платить зарплату не приехавшему на сборы футболисту Шарлю

Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Алексей Кандалинцев сообщил, что клуб перестал платить зарплату ивуарийскому нападающему Жану Шарлю.

Источник: БЕЛТА

Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Алексей Кандалинцев сообщил, что клуб перестал платить зарплату ивуарийскому нападающему Жану Шарлю после того, как он не приехал на сборы.

16 января пресс-служба «СКА-Хабаровска» сообщила, что Шарль не приехал в расположение клуба для прохождения сборов в Турции. В тот же день Кандалинцев сообщил, что клуб может расторгнуть контракт с футболистом.

«Мы отправляем на почту Шарлю официальные письма, он в расположении клуба так и не появлялся, — цитирует Кандалинцева ТАСС. — Сначала он самостоятельно поехал в китайский клуб “Яньбянь Лонджинь”, там не знали, что футболист не свободен, клуб хотел его оставить, но не хотел платить деньги. Мы связались с китайским клубом, спросили, каким образом наш футболист находится у них в расположении. Там засуетились, понимали, что это нарушение регламентов, отпустили его. Мы в любом случае будем в выигрыше, действуем по закону, он бегает по разным клубам, какие-то люди его наставляют. Хотя мы ему деньги не платим, у него же прогулы тренировок. Футболист сидит без денег, без команды, непонятное поведение. Мог спокойно доиграть, поехал бы в команду, ведь к нему все относились очень доброжелательно, болельщики его любят».

24-летний Шарль выступает за «СКА-Хабаровск» с сентября 2022 года. В текущем сезоне нападающий провел 13 матчей, забив 2 мяча.

СКА-Хабаровск