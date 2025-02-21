«СКА-Хабаровск» перестал платить зарплату не приехавшему на сборы футболисту Шарлю

«Мы отправляем на почту Шарлю официальные письма, он в расположении клуба так и не появлялся, — цитирует Кандалинцева ТАСС. — Сначала он самостоятельно поехал в китайский клуб “Яньбянь Лонджинь”, там не знали, что футболист не свободен, клуб хотел его оставить, но не хотел платить деньги. Мы связались с китайским клубом, спросили, каким образом наш футболист находится у них в расположении. Там засуетились, понимали, что это нарушение регламентов, отпустили его. Мы в любом случае будем в выигрыше, действуем по закону, он бегает по разным клубам, какие-то люди его наставляют. Хотя мы ему деньги не платим, у него же прогулы тренировок. Футболист сидит без денег, без команды, непонятное поведение. Мог спокойно доиграть, поехал бы в команду, ведь к нему все относились очень доброжелательно, болельщики его любят».