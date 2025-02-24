«Шинник» подписал договор о сотрудничестве с «Црвеной Звездой»

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Ярославский «Шинник» подписал соглашение о спортивном сотрудничестве с белградской «Црвеной Звездой», сообщается в Telegram-канале российского футбольного клуба.
Договор был подписан в столице Сербии генеральным директором «Шинника» Галимджаном Хайрулиным и президентом «красно-белых» Светозаром Мияиловичем.
«В рамках этого соглашения клубы договорились об обмене опытом и методическими наработками, о повышении квалификации тренерского состава, работе по подготовке резерва, а также о проведении совместных мероприятий, мастер-классов и соревнований. Сотрудничество со знаменитым клубом, школа которого входит в четверку лучших академий Европы, станет для ярославского клуба значительным и определяющим шагом вперед в деле развития системы подготовки юных воспитанников регионального центра ФК “Шинник”, — говорится в сообщении.
«Црвена Звезда» на клубном уровне имеет сотрудничество с еще одним российским клубом — петербургским «Зенитом» благодаря общему генеральному спонсору. Также фанаты белградской команды являются близкими друзьями болельщиков московского «Спартака». Союз между фанатами клубов был заключен в 2005 году.