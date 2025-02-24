«Шинник» подписал договор о сотрудничестве с «Црвеной Звездой»

«В рамках этого соглашения клубы договорились об обмене опытом и методическими наработками, о повышении квалификации тренерского состава, работе по подготовке резерва, а также о проведении совместных мероприятий, мастер-классов и соревнований. Сотрудничество со знаменитым клубом, школа которого входит в четверку лучших академий Европы, станет для ярославского клуба значительным и определяющим шагом вперед в деле развития системы подготовки юных воспитанников регионального центра ФК “Шинник”, — говорится в сообщении.