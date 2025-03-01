«Енисей» победил «Аланию» на старте весенней части сезона в Первой лиге

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Футболисты красноярского «Енисея» на своем поле переиграли владикавказскую «Аланию» в стартовом матче весенней части первенства Первой лиги России нынешнего сезона.
Встреча прошла в субботу в Красноярске в крытом манеже и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил на 32-й минуте Андрей Окладников.
«Енисей» одержал вторую победу подряд, набрал 30 очков и вышел на шестое место в таблице Первой лиги. «Алания» потерпела четвертое поражение подряд, продлила безвыигрышную серию до семи матчей (шесть поражений, ничья) и остается на предпоследнем 17-м месте в таблице (18 очков).