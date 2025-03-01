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«Енисей» победил «Аланию» на старте весенней части сезона в Первой лиге

«Енисей» обыграл «Аланию» и вышел на шестое место в таблице Первой лиги.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Футболисты красноярского «Енисея» на своем поле переиграли владикавказскую «Аланию» в стартовом матче весенней части первенства Первой лиги России нынешнего сезона.

Встреча прошла в субботу в Красноярске в крытом манеже и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил на 32-й минуте Андрей Окладников.

«Енисей» одержал вторую победу подряд, набрал 30 очков и вышел на шестое место в таблице Первой лиги. «Алания» потерпела четвертое поражение подряд, продлила безвыигрышную серию до семи матчей (шесть поражений, ничья) и остается на предпоследнем 17-м месте в таблице (18 очков).

Енисей
1:0
Первый тайм: 1:0
Алания
Футбол, Первая лига, Тур 22
1.03.2025, 10:00 (МСК UTC+3)
Арена Енисей
Главные тренеры
Андрей Тихонов
Спартак Гогниев
Голы
Енисей
Андрей Окладников
32′
Составы команд
Енисей
50
Егор Шамов
3
Ян Цесь
33
Александр Масловский
5
Иллой-Айет Эммерсон
11
Денис Тихонов
87
Андрей Мазурин
40′
44
Михаил Тихонов
70′
43
Артур Гилязетдинов
7
Андреа Чуканов
88′
55
Никита Богатырев
8
Александр Ломакин
88′
10
Юрий Бавин
23
Кирилл Ушатов
59′
75′
6
Амир Батырев
15
Андрей Окладников
61′
88′
49
Оливье Кенфак
Алания
23
Георгий Натабашвили
5
Алан Багаев
19
Аллон Бутаев
73
Макар Чирков
58
Мурат Ышык
80′
8
Алан Хугаев
70
Руслан Дауров
61′
9
Артем Закиров
70′
29
Георгий Каргинов
25
Давид Кокоев
62′
27
Руслан Гогниев
79
Дато Черткоев
62′
21
Артур Козырев
76
Виктор Нафиков
90′
75
Сармат Огоев
Статистика
3
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
8
5
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
2
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Силантьев
(Россия, Самара)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Енисей
Алания
Первая лига: таблица и календарь