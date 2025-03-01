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«Торпедо» проиграло «Черноморцу» в матче Первой лиги

Футболисты «Черноморца» нанесли «Торпедо» первое поражение в текущем сезоне.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Торпедо» проиграл «Черноморцу» в матче 22-го тура Первой лиги.

Встреча, которая прошла в субботу в Новороссийске, закончилась победой хозяев поля со счетом 2:0. Мячи забили Гедеон Гузина (24-я минута), который провел дебютный официальный матч за новороссийский клуб, и Василий Черов (60).

«Торпедо» потерпело первое поражение в сезоне второго по силе дивизиона чемпионата России и с 43 очками идет на втором месте в турнирной таблице. «Черноморец» набрал 39 очков и поднялся на третью позицию.

Черноморец
2:0
Первый тайм: 1:0
Торпедо
Футбол, Первая лига, Тур 22
1.03.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
Центральный (Труд)
Главные тренеры
Олег Василенко
Олег Кононов
Голы
Черноморец
Гедеон Гузина
24′
Василий Черов
60′
Составы команд
Черноморец
25
Ростислав Солдатенко
5
Виталий Стежко
17
Денис Фомин
44
Анри Чичинадзе
88
Владислав Мастерной
64
Олег Ланин
2
Василий Черов
74′
6
Заур Тарба
3
Магомед Мусалов
84′
22
Павел Горелов
21
Егор Иванов
74′
10
Мераби Уридия
35
Иван Енин
85′
8
Залимхан Юсупов
9
Гедеон Гузина
86′
23
Никита Никифоров
Торпедо
51
Виталий Ботнарь
4
Сергей Бородин
15
Егор Данилкин
90
Боян Роганович
99
Глеб Шевченко
52
Равиль Нетфуллин
10
Ейсон Гусман
66′
80
Хетаг Хосонов
17
Игорь Горбунов
66′
7
Александр Юшин
97
Марио Чурич
66′
9
Максим Максимов
8
Алессон
85′
69
Ираклий Манелов
38
Александр Чупаев
46′
65′
89
Руслан Червяков
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
6
7
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
4
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Владислав Целовальников
(Россия, Астрахань)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Торпедо
Черноморец
Первая лига: таблица и календарь