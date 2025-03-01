«Торпедо» проиграло «Черноморцу» в матче Первой лиги

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Торпедо» проиграл «Черноморцу» в матче 22-го тура Первой лиги.
Встреча, которая прошла в субботу в Новороссийске, закончилась победой хозяев поля со счетом 2:0. Мячи забили Гедеон Гузина (24-я минута), который провел дебютный официальный матч за новороссийский клуб, и Василий Черов (60).
«Торпедо» потерпело первое поражение в сезоне второго по силе дивизиона чемпионата России и с 43 очками идет на втором месте в турнирной таблице. «Черноморец» набрал 39 очков и поднялся на третью позицию.