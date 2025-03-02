Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«СКА-Хабаровск» победил «Нефтехимик» в 22-м туре Первой лиги благодаря голу в концовке

«Нефтехимик» встречался с клубом «СКА-Хабаровск» в рамках 22-го тура Первой лиги.

Источник: ФК "Балтика"

Игра проходила в Нижнекамске на стадионе «Нефтехимик». Главный арбитр встречи — Богдан Головко из Волгограда. Игра завершилась минимальной победой хабаровчан.

Единственный гол в матче на 87-й минуте забил полузащитник «СКА-Хабаровск» Рамазан Гаджимурадов.

Победа позволила «СКА-Хабаровск» поднялся на шестоое место, у дальневосточного клуба теперь 32 очка в 22 матчах. «Нефтехимик» с 26 очками занимает 11-е место. Напомним, в первом круге команды встречались друг с другом в рамках 10-го тура, а победу праздновали футболисты «СКА-Хабаровск» (2:0).

Нефтехимик
0:1
Первый тайм: 0:0
СКА-Хабаровск
Футбол, Первая лига, Тур 22
2.03.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Нефтехимик
Главные тренеры
Кирилл Новиков
Алексей Поддубский
Голы
СКА-Хабаровск
Рамазан Гаджимурадов
86′
Составы команд
Нефтехимик
28
Никита Янович
2
Марат Ситдиков
12
Максим Ширяев
24
Александр Кахидзе
65
Николай Толстопятов
15
Андрей Никитин
90
Константин Шильцов
99
Данила Емельянов
70
Нури Абдоков
29
Роман Денисов
34′
46′
9
Кирилл Морозов
68′
11
Саид Алиев
46′
10
Рашид Магомедов
СКА-Хабаровск
78
Ислам Имамов
17
Николай Покидышев
44
Юрий Журавлев
77′
91
Егор Носков
4
Борха Мартинес
46
Никита Першин
70
Рамазан Гаджимурадов
21
Глеб Гурбан
90′
14
Хеан Карлос Киньонес
7
Артем Симонян
78′
92
Роман Емельянов
20
Камран Алиев
77′
8
Александр Гаглоев
9
Георгий Гонгадзе
77′
11
Альбек Гонгапшев
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
5
Удары (всего)
5
4
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
6
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Богдан Головко
(Россия, Волгоград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
СКА-Хабаровск
Нефтехимик
Первая лига: таблица и календарь