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«Сочи» не сумел обыграть «Сокол» в первой лиге

«Сочи» на своем поле сыграл вничью с «Соколом» в матче 22-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:0.

Источник: БЕЛТА

Сочинцы с 38 очками поднялись на четвертое место в первой лиге, обойдя «Урал» (37), который еще не сыграл в 22-м туре.

«Сокол» (20) остается 16-м в турнирной таблице. У саратовцев прервалась серия из четырех поражений подряд.

Сочи
0:0
Первый тайм: 0:0
Сокол
Футбол, Первая лига, Тур 22
3.03.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Фишт
Главные тренеры
Роберт Морено
Алексей Стукалов
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Иван Сараев
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Сочи
Сокол
Первая лига: таблица и календарь