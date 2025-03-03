«Сочи» не сумел обыграть «Сокол» в первой лиге

Сочинцы с 38 очками поднялись на четвертое место в первой лиге, обойдя «Урал» (37), который еще не сыграл в 22-м туре.
«Сокол» (20) остается 16-м в турнирной таблице. У саратовцев прервалась серия из четырех поражений подряд.
«Сочи» на своем поле сыграл вничью с «Соколом» в матче 22-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:0.
Сочинцы с 38 очками поднялись на четвертое место в первой лиге, обойдя «Урал» (37), который еще не сыграл в 22-м туре.
«Сокол» (20) остается 16-м в турнирной таблице. У саратовцев прервалась серия из четырех поражений подряд.
Роберт Морено
Алексей Стукалов
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Главный судья
Иван Сараев
(Россия, Санкт-Петербург)