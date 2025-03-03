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«Ротор» и «Урал» не выявили победителя в 22-м туре Первой лиги

Завершился матч 22-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались волгоградский «Ротор» и екатеринбургский «Урал».

Источник: ФК "Урал"

Команды играли на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым (Нальчик). Итоговый результат — 0:0.

В течение всего матча обе команды пытались распечатать ворота соперника, но счёт так и не был открыт.

После 22 сыгранных встреч «Ротор» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 31 очко. «Урал» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 38 очков. Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», у которой 46 очков.

Ротор
0:0
Первый тайм: 0:0
Урал
Футбол, Первая лига, Тур 22
3.03.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Волгоград Арена
Главные тренеры
Денис Бояринцев
Олег Шатов
Составы команд
Ротор
13
Никита Чагров
11
Александр Клещенко
12
Дмитрий Прищепа
27
Заурбек Плиев
28
Андрей Семенов
19
Никита Плотников
57
Евгений Болотов
7
Илья Сафронов
41′
61′
31
Тимур Касимов
24
Михаил Мальцев
13′
62′
17
Глеб Шильников
21
Сергей Макаров
62′
44
Илья Кухарчук
90
Максим Турищев
71′
15
Дмитрий Лаврищев
Урал
57
Александр Селихов
24
Егор Филипенко
43
Тимофей Маргасов
16
Фернандо Итало
8
Даниэл Мишкич
22
Мингиян Бевеев
45′
17
Мартин Секулич
20
Евгений Марков
9
Даниил Кузнецов
79′
42
Егор Мосин
55
Тимур Аюпов
82′
84′
14
Юрий Железнов
97
Илья Ишков
63′
5
Андрей Егорычев
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
7
2
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
8
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ротор
Урал
Первая лига: таблица и календарь