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В тульском «Арсенале» 2,5 месяца не платят зарплату игрокам

В тульском «Арсенале» не платят игрокам зарплату 2,5 месяца. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Источник: ФК "Арсенал" Тула

«Пока позитивных подвижек не предвидится. В команде не понимают, как это может быть в клубе, который ставит перед собой амбициозные задачи, а ещё сделал кучу трансферов этой зимой», — добавил источник «Чемпионата».

«Арсенал» занимает девятое место в турнирной таблице Мелбет Первой Лиги сезона-2024/2025. Команда Александра Сторожука набрала 30 очков за 22 матча. На первой строчке располагается калининградская «Балтика», у которой 46 очков. В ближайшем туре «Арсенал» на выезде сыграет с новороссийским «Черноморцем» 7 марта.

КАМАЗ
2:1
Первый тайм: 0:1
Арсенал
Футбол, Первая лига, Тур 22
1.03.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
КАМАЗ, 877 зрителей
Главные тренеры
Ильдар Ахметзянов
Александр Сторожук
Голы
КАМАЗ
Давид Караев
(Давид Хубаев)
78′
Александр Дерюгин
90+1′
Арсенал
Маттео Алинви
27′
Составы команд
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
18
Дмитрий Тананеев
23
Артем Гюрджан
45′
2
Давид Хубаев
10
Роман Защепкин
53
Александр Дерюгин
59
Даниил Моторин
13
Валерий Почивалин
87′
7
Руслан Аюкин
20
Илья Жигулев
72′
73′
9
Давид Караев
33
Борис Фартуна
65′
19
Ренат Голыбин
11
Руслан Апеков
74′
17
Максим Лаук
Арсенал
18
Михаил Цулая
4
Даниил Пенчиков
23
Захар Волков
31
Кирилл Большаков
10
Ишхан Гелоян
22
Алан Цараев
33
Дмитрий Сергеев
44
Алексей Бердников
83′
8
Артем Попов
17
Маттео Алинви
46′
14
Милош Брнович
52′
88′
3
Эрвинг Джо Ботака-Иобома
78
Данил Липовой
83′
50
Илья Соколов
9
Амур Калмыков
63′
25
Урош Джуранович
Статистика
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
6
6
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
2
27
Фолы
19
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Максим Перезва
(Россия, Раменское)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал
Первая лига: таблица и календарь