Талалаева отстранили на два матча за атаку на судью

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев дисквалифицирован на два матча за физическое воздействие на арбитра матча 23-го тура Первой лиги против волгоградского «Ротора», заявил журналистам глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счетом 0:0.
«Главный тренер “Балтики” Талалаев был удален за физическое воздействие на официальное лицо матча. Андрей Викторович принял участие в заседании. Переквалифицировали в агрессивное поведение. Он дисквалифицирован на два матча (один реально, один условно). Испытательный срок — год с момента вынесения решения», — заявил Григорьянц.