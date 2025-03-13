Талалаева отстранили на два матча за атаку на судью

«Главный тренер “Балтики” Талалаев был удален за физическое воздействие на официальное лицо матча. Андрей Викторович принял участие в заседании. Переквалифицировали в агрессивное поведение. Он дисквалифицирован на два матча (один реально, один условно). Испытательный срок — год с момента вынесения решения», — заявил Григорьянц.