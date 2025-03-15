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«Енисей» обыграл «Уфу» в матче 24-го тура Первой лиги

Завершился матч 24-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Уфа» и красноярский «Енисей».

Источник: ФК "Енисей"

Команды играли на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Лапатухиным (Москва). «Енисей» обыграл «Уфу» со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 79-й минуте забил нападающий «Енисея» Оливье Кенфак — 1:0.

После 24 сыгранных матчей «Уфа» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 22 очка. «Енисей» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 34 очка. Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика», у которой 47 очков.

Уфа
0:1
Первый тайм: 0:0
Енисей
Футбол, Первая лига, Тур 24
15.03.2025, 12:00 (МСК UTC+3)
Нефтяник, 1120 зрителей
Главные тренеры
Омари Тетрадзе
Андрей Тихонов
Голы
Енисей
Оливье Кенфак
80′
Составы команд
Уфа
1
Олег Баклов
87′
5
Денис Кутин
7
Александр Перченок
35′
87′
18
Артем Гуренко
45
Александр Теняев
15
Валерий Бочеров
88
Мигран Агеян
4
Даниил Корнюшин
81′
27
Андрей Анисимов
89
Дмитрий Стоцкий
81′
62
Вадим Карпов
21
Никита Мацхарашвили
68′
8
Шамиль Исаев
72
Камиль Муллин
61′
11
Владислав Ложкин
Енисей
50
Егор Шамов
3
Ян Цесь
33
Александр Масловский
5
Иллой-Айет Эммерсон
6
Амир Батырев
7
Андреа Чуканов
43
Артур Гилязетдинов
75
Андрей Окладников
44
Михаил Тихонов
67′
63′
49
Оливье Кенфак
8
Александр Ломакин
90′
10
Юрий Бавин
87
Андрей Мазурин
61′
22
Александр Канаплин
55
Никита Богатырев
73′
Статистика
4
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Лапатухин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти