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«Торпедо» обыграло «Нефтехимик» и возглавили таблицу Первой лиги

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Торпедо» в гостях обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче 24-го тура Первой лиги.

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча прошла в субботу в Нижнекамске и завершилась со счетом 1:0 в пользу московской команды. Мяч на 76-й минуте забил Ейсон Гузман. Для колумбийца, перешедшего в «Торпедо» в январе из клуба «Депортес Толима», этот гол стал первым за автозаводцев.

«Торпедо», набрав 47 очков, вышло на первое место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. «Нефтехимик» с 29 баллами занимает 11-ю позицию.

В следующем туре «Нефтехимик» в гостях сыграет с красноярским «Нефтехимиком», а «Торпедо» примет московскую «Родину». Обе встречи состоятся 22 марта.

Нефтехимик
0:1
Первый тайм: 0:0
Торпедо
Футбол, Первая лига, Тур 24
15.03.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Нефтехимик, 835 зрителей
Главные тренеры
Кирилл Новиков
Олег Кононов
Голы
Торпедо
Ейсон Гусман
76′
Составы команд
Нефтехимик
28
Никита Янович
2
Марат Ситдиков
12
Максим Ширяев
24
Александр Кахидзе
75′
65
Николай Толстопятов
15
Андрей Никитин
6
Даниил Родин
54′
29
Роман Денисов
90
Константин Шильцов
55′
8
Максим Лайкин
99
Данила Емельянов
53′
9
Кирилл Морозов
11
Саид Алиев
64′
17
Эдуард Валиахметов
70
Нури Абдоков
80′
10
Рашид Магомедов
Торпедо
51
Виталий Ботнарь
3
Александр Иваньков
4
Сергей Бородин
19
Руслан Байтуков
42′
90
Боян Роганович
52
Равиль Нетфуллин
90+7′
97
Марио Чурич
69
Ираклий Манелов
17
Игорь Горбунов
67′
10
Ейсон Гусман
9
Максим Максимов
46′
27
Гулжигит Алыкулов
89
Руслан Червяков
46′
38
Александр Чупаев
46′
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Силантьев
(Россия, Самара)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти