«Торпедо» обыграло «Нефтехимик» и возглавили таблицу Первой лиги

Встреча прошла в субботу в Нижнекамске и завершилась со счетом 1:0 в пользу московской команды. Мяч на 76-й минуте забил Ейсон Гузман. Для колумбийца, перешедшего в «Торпедо» в январе из клуба «Депортес Толима», этот гол стал первым за автозаводцев.
«Торпедо», набрав 47 очков, вышло на первое место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. «Нефтехимик» с 29 баллами занимает 11-ю позицию.
В следующем туре «Нефтехимик» в гостях сыграет с красноярским «Нефтехимиком», а «Торпедо» примет московскую «Родину». Обе встречи состоятся 22 марта.