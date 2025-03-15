«Торпедо» обыграло «Нефтехимик» и возглавили таблицу Первой лиги

Встреча прошла в субботу в Нижнекамске и завершилась со счетом 1:0 в пользу московской команды. Мяч на 76-й минуте забил Ейсон Гузман. Для колумбийца, перешедшего в «Торпедо» в январе из клуба «Депортес Толима», этот гол стал первым за автозаводцев.