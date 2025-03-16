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«Родина» со счётом 4:0 разгромила «Аланию» в матче 24-го тура Первой лиги

Завершился матч 24-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались московская «Родина» и владикавказская «Алания».

Источник: ФК "Родина"

Команды играли на стадионе «Сапсан-Арена (Локомотив МСА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Константином Аверьяновым. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Хозяева одержали разгромную победу со счётом 4:0.

На 45+3-й минуте нападающий «Родины» Артём Максименко открыл счёт в матче. На 45+6-й минуте форвард Магомедхабиб Абдусаламов удвоил преимущество москвичей. Третий мяч был забит на 74-й минуте. Его автором вновь стал Абдусаламов. На 85-й минуте дубль оформил Максименко.

После этой победы в активе «Родины» стало 28 очков. Команда расположилась на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Алания» с 19 очками идёт на 17-й строчке.

Родина
4:0
Первый тайм: 0:0
Алания
Футбол, Первая лига, Тур 24
16.03.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Сапсан Арена
Главные тренеры
Зоран Зелькович
Спартак Гогниев
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Константин Аверьянов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти