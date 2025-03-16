«Родина» со счётом 4:0 разгромила «Аланию» в матче 24-го тура Первой лиги

На 45+3-й минуте нападающий «Родины» Артём Максименко открыл счёт в матче. На 45+6-й минуте форвард Магомедхабиб Абдусаламов удвоил преимущество москвичей. Третий мяч был забит на 74-й минуте. Его автором вновь стал Абдусаламов. На 85-й минуте дубль оформил Максименко.