Егор Титов: нельзя назвать «Зенит» слабым

— Не могу сказать, что это слабый «Зенит». Они ставят максимальные задачи — выиграть чемпионство и Кубок. Да, без Лиги чемпионов. Но назвать «Зенит» слабым нельзя. Это команда, которая опять претендует на чемпионство. Не комплимент, а данность, что «Спартак» сегодня никак не слабее «Зенита». В отличие от предыдущих лет, когда гегемоном был «Зенит», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.