Бояринцев продолжит работу в «Роторе»

«Рады сообщить, что Денис Бояринцев продолжит свою работу на посту главного тренера нашей команды. Вместе с Денисом Константиновичем мы вышли в Первую лигу и в ходе летне-осеннего этапа доказали, что являемся отличной командой, которая способна на достижение высоких задач», — заявил генеральный директор клуба Павел Никитин.