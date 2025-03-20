Бояринцев продолжит работу в «Роторе»

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Волгоградский «Ротор» продлил контракт с главным тренером команды Денисом Бояринцевым, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Новое соглашение с бывшим футболистом московского «Спартака» рассчитано по схеме «1+1».
«Рады сообщить, что Денис Бояринцев продолжит свою работу на посту главного тренера нашей команды. Вместе с Денисом Константиновичем мы вышли в Первую лигу и в ходе летне-осеннего этапа доказали, что являемся отличной командой, которая способна на достижение высоких задач», — заявил генеральный директор клуба Павел Никитин.
«Сейчас наша основная задача — на должном уровне провести весеннюю часть сезона, в межсезонье провести качественную работу по подготовке команды к следующему сезону», — сказал тренер.
Бояринцеву 47 лет. Он возглавил «Ротор» в мае 2024 года. После 24 туров Первой лиги команда с 33 очками идет на восьмом месте в турнирной таблице.
Бояринцев, будучи игроком, помимо «Спартака», представлял казанский «Рубин», ярославский «Шинник», подмосковный «Сатурн», томскую «Томь», московское «Торпедо» и другие клубы. На его счету шесть матчей за сборную России. В качестве тренера возглавлял ивановский «Текстильщик», московскую «Родину», «Новосибирск» и саратовский «Сокол».