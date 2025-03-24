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«Урал» и «Арсенал» сыграли вничью в матче Первой лиги

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» в матче 25-го тура Первой лиги.

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 0:0.

«Урал» с 42 очками занимает пятое место в таблице Первой лиги. «Арсенал» в 15-й раз сыграл вничью в текущем первенстве, являясь лидером по этому показателю, и с 33 очками идет восьмым.

Урал
0:0
Первый тайм: 0:0
Арсенал
Футбол, Первая лига, Тур 25
24.03.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Екатеринбург Арена
Главные тренеры
Олег Шатов
Александр Сторожук
Составы команд
Урал
57
Александр Селихов
2
Силвие Бегич
46
Артем Мамин
22
Мингиян Бевеев
44
Владислав Малькевич
75
Фаниль Сунгатулин
42
Егор Мосин
46′
15
Илья Ишков
5
Андрей Егорычев
46′
20
Евгений Марков
8
Даниэл Мишкич
45+2′
65′
55
Тимур Аюпов
9
Даниил Кузнецов
73′
14
Юрий Железнов
17
Мартин Секулич
84′
50
Максим Воронов
Арсенал
18
Михаил Цулая
4
Даниил Пенчиков
31
Кирилл Большаков
54′
6
Владислав Левин
8
Артем Попов
59
Тигран Аванесян
3
Эрвинг Джо Ботака-Иобома
42′
46′
23
Захар Волков
5
Никита Раздорских
87′
33
Дмитрий Сергеев
10
Ишхан Гелоян
76′
19
Кирилл Богданец
78
Данил Липовой
46′
11
Сергей Ткачев
9
Амур Калмыков
78′
25
Урош Джуранович
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Карпов
(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти