«Урал» и «Арсенал» сыграли вничью в матче Первой лиги

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 0:0.
«Урал» с 42 очками занимает пятое место в таблице Первой лиги. «Арсенал» в 15-й раз сыграл вничью в текущем первенстве, являясь лидером по этому показателю, и с 33 очками идет восьмым.
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» в матче 25-го тура Первой лиги.
Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 0:0.
«Урал» с 42 очками занимает пятое место в таблице Первой лиги. «Арсенал» в 15-й раз сыграл вничью в текущем первенстве, являясь лидером по этому показателю, и с 33 очками идет восьмым.
Олег Шатов
Александр Сторожук
57
Александр Селихов
2
Силвие Бегич
46
Артем Мамин
22
Мингиян Бевеев
44
Владислав Малькевич
75
Фаниль Сунгатулин
42
Егор Мосин
46′
15
Илья Ишков
5
Андрей Егорычев
46′
20
Евгений Марков
8
Даниэл Мишкич
45+2′
65′
55
Тимур Аюпов
9
Даниил Кузнецов
73′
14
Юрий Железнов
17
Мартин Секулич
84′
50
Максим Воронов
18
Михаил Цулая
4
Даниил Пенчиков
31
Кирилл Большаков
54′
6
Владислав Левин
8
Артем Попов
59
Тигран Аванесян
3
Эрвинг Джо Ботака-Иобома
42′
46′
23
Захар Волков
5
Никита Раздорских
87′
33
Дмитрий Сергеев
10
Ишхан Гелоян
76′
19
Кирилл Богданец
78
Данил Липовой
46′
11
Сергей Ткачев
9
Амур Калмыков
78′
25
Урош Джуранович
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
Главный судья
Юрий Карпов
(Россия, Петрозаводск)