Странный автогол, удар сезона со штрафного и перемены в топ-4. Главные события Первой лиги

Магические свойства красноярского манежа или грамотная тактическая работа Андрея Тихонова — каждый выберет сам. Описать, что произошло на девятой минуте с вратарём Николаем Присяженко, тяжеловато. Но счёт был открыт именно очень странным образом. Со вторым голом вопросы есть уже к обороне гостей — такими ошибками они буквально отдали «Енисею» три очка. Во втором тайме нижнекамцы упустили два топ-момента: сначала чудом не забил Саид Алиев, а после розыгрыша свободного удара мяч из пустых ворот вынес защитник «Енисея» Александр Масловский. Плюс с добивания не забил Данила Емельянов. Попасть с его позиции было сложновато. Победу «Енисея» омрачила лишь травма основного вратаря Егора Шамова.