«Черноморец» сыграл вничью с «Аланией» в матче Первой лиги

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Новороссийский «Черноморец» дома сыграл вничью с владикавказской «Аланией» в матче 26-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча, которая прошла в субботу в Новороссийске, завершилась со счетом 1:1. Хозяев вывел вперед Залимхан Юсупов (3-я минута), реализовавший пенальти. «Аланию» от поражения спас Алан Хугаев (64).
«Черноморец» (44 очка) занимает четвертое место в турнирной таблице. «Алания» (23) покинула зону вылета и поднялась с 16-й на 15-ю строчку.
В 27-м туре «Алания» примет ярославский «Шинник» 5 апреля, а «Черноморец» на следующий день сыграет в Красноярске с «Енисеем».