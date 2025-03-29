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«Черноморец» сыграл вничью с «Аланией» в матче Первой лиги

«Черноморец» сыграл вничью с «Аланией» в матче 26-го тура Первой лиги.

Источник: ФК "Алания"

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Новороссийский «Черноморец» дома сыграл вничью с владикавказской «Аланией» в матче 26-го тура футбольной Первой лиги.

Встреча, которая прошла в субботу в Новороссийске, завершилась со счетом 1:1. Хозяев вывел вперед Залимхан Юсупов (3-я минута), реализовавший пенальти. «Аланию» от поражения спас Алан Хугаев (64).

«Черноморец» (44 очка) занимает четвертое место в турнирной таблице. «Алания» (23) покинула зону вылета и поднялась с 16-й на 15-ю строчку.

В 27-м туре «Алания» примет ярославский «Шинник» 5 апреля, а «Черноморец» на следующий день сыграет в Красноярске с «Енисеем».

Черноморец
1:1
Первый тайм: 1:0
Алания
Футбол, Первая лига, Тур 26
29.03.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
Центральный (Труд)
Главные тренеры
Олег Василенко
Спартак Гогниев
Голы
Черноморец
Залимхан Юсупов
5′
Алания
Алан Хугаев
64′
Составы команд
Черноморец
25
Ростислав Солдатенко
5
Виталий Стежко
24′
17
Денис Фомин
88
Владислав Мастерной
4
Штефан Милич
35
Иван Енин
9
Гедеон Гузина
6
Заур Тарба
81′
28
Григорий Жилкин
8
Залимхан Юсупов
65′
13
Роман Акбашев
77
Алан Хабалов
28′
46′
3
Магомед Мусалов
10
Мераби Уридия
81′
7
Антон Антонов
Алания
23
Георгий Натабашвили
19
Аллон Бутаев
73
Макар Чирков
58
Мурат Ышык
67′
8
Алан Хугаев
9
Артем Закиров
12
Данил Казанцев
4′
76
Виктор Нафиков
21
Артур Козырев
88′
7
Леван Тавзарашвили
65
Заур Датиев
59′
4
Сослан Качмазов
79
Дато Черткоев
59′
27
Руслан Гогниев
90′
25
Давид Кокоев
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
8
5
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
1
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти