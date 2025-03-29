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«КАМАЗ» победил «Уфу» в матче 26-го тура Первой лиги

Завершился матч 26-го тура Первой лиги, в котором «КАМАЗ» встречался с «Уфой».

Источник: ФК "Тобол"

Игра проходила на стадионе «КАМАЗ» (Набережные Челны, Россия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Иван Сиденков. Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболисты «КАМАЗа».

Счёт в игре был открыт уже на шестой минуте. Отличился нападающий хозяев поля Даниил Моторин. Забитый в начале встречи мяч остался единственным.

Победа позволила «КАМАЗу» довести количество набранных очков до 31 и подняться на 10-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги. «Уфа», в свою очередь, опустилась на 16-е место в зону вылета. В активе команды 22 очка.

КАМАЗ
1:0
Первый тайм: 1:0
Уфа
Футбол, Первая лига, Тур 26
29.03.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
КАМАЗ
Главные тренеры
Ильдар Ахметзянов
Омари Тетрадзе
Голы
КАМАЗ
Даниил Моторин
6′
Составы команд
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
13
Валерий Почивалин
18
Дмитрий Тананеев
23
Артем Гюрджан
76
Артем Суханов
33
Борис Фартуна
9
Давид Караев
28
Мухаммад Султонов
57′
86′
8
Дмитрий Стародуб
42
Юрий Кириллов
72′
7
Руслан Аюкин
11
Руслан Апеков
86′
10
Роман Защепкин
59
Даниил Моторин
86′
14
Сурхайхан Абдуллаев
Уфа
1
Олег Баклов
90+5′
5
Денис Кутин
7
Александр Перченок
45
Александр Теняев
89
Дмитрий Стоцкий
58′
83′
15
Валерий Бочеров
72
Камиль Муллин
88
Мигран Агеян
18
Артем Гуренко
78′
8
Шамиль Исаев
21
Никита Мацхарашвили
87′
11
Владислав Ложкин
79
Константин Троянов
53′
69′
77
Илья Черняк
Статистика
1
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
1
Удары (всего)
0
1
Удары в створ
0
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
3
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Иван Сиденков
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти