«Шинник» упустил победу в матче Первой лиги с «Нефтехимиком», пропустив на 90+4-й минуте

«Шинник» занимает 14-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 29 очков после 26 матчей. «Нефтехимик» находится на 12-й строчке, заработав 30 очков. Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет калининградская «Балтика», у которой 53 очка.