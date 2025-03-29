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«Шинник» упустил победу в матче Первой лиги с «Нефтехимиком», пропустив на 90+4-й минуте

Завершился матч 26-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались ярославский «Шинник» и нижнекамский «Нефтехимик».

Источник: БЕЛТА

Команды играли на стадионе «Шинник» в Ярославле. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным (Смоленск). Итоговый результат — 1:1.

На 86-й минуте счёт открыл нападающий «Шинника» Захар Фёдоров. Ответный мяч «Нефтехимика» забил форвард Саид Алиев на 90+4-й минуте.

«Шинник» занимает 14-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 29 очков после 26 матчей. «Нефтехимик» находится на 12-й строчке, заработав 30 очков. Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет калининградская «Балтика», у которой 53 очка.

Шинник
1:1
Первый тайм: 0:0
Нефтехимик
Футбол, Первая лига, Тур 26
29.03.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Шинник
Главные тренеры
Александр Побегалов
Кирилл Новиков
Голы
Шинник
Захар Федоров
85′
Нефтехимик
Саид Алиев
90+4′
Составы команд
Шинник
1
Михаил Опарин
2
Артемий Косогоров
79′
27
Артур Черный
15
Дмитрий Самойлов
38
Василий Алейников
50
Артем Голубев
89
Бен Загре
11
Захар Федоров
82
Никита Котин
63′
6
Андрюс Рукас
70
Руслан Куль
90′
5
Вячеслав Зинков
8
Данила Сухомлинов
70′
78′
18
Никита Мирошниченко
Нефтехимик
28
Никита Янович
2
Марат Ситдиков
4
Кирилл Маляров
12
Максим Ширяев
24
Александр Кахидзе
62
Богдан Зорин
99
Данила Емельянов
9
Кирилл Морозов
74′
10
Рашид Магомедов
15
Андрей Никитин
82′
17
Эдуард Валиахметов
29
Роман Денисов
90′
8
Максим Лайкин
90
Константин Шильцов
90′
11
Саид Алиев
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
3
Удары (всего)
4
2
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
3
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Волошин
(Россия, Смоленск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти