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«Урал» сыграл вничью с «Соколом» в матче 26-го тура Первой лиги

Завершился матч 26-го тура Первой лиги между «Соколом» и «Уралом».

Источник: Чемпионат.com

Игра проходила на стадионе «Локомотив» в Саратове. Встречу обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Богданом Головко из Волгограда. Команды не смогли выявить победителя. Матч завершился безголевой ничьей — 0:0.

После 26 проведённых матчей «Урал» занимает в турнирной таблице Первой лиги пятое место. В активе команды 43 очка. Отставание от зоны стыковых матчей составляет одно очко, а от второй строчки, которая гарантировала бы прямой выход в Российскую Премьер-Лигу, — пять очков. «Сокол», в свою очередь, набрал 22-е очко. Команда располагается на 17-м месте в зоне вылета.

Сокол
0:0
Первый тайм: 0:0
Урал
Футбол, Первая лига, Тур 26
30.03.2025, 13:00 (МСК UTC+3)
Локомотив
Главные тренеры
Алексей Стукалов
Олег Шатов
Составы команд
Сокол
33
Никита Карабашев
5
Владимир Ковачевич
67′
8
Георгий Кантария
18
Иван Лепский
28
Павел Забелин
90+2′
22
Роман Юзепчук
20
Данил Полубояринов
61′
4
Иефани Давид Ндука
23
Иван Чуриков
72′
9
Владислав Шпитальный
77
Дмитрий Сасин
60′
11
Владлен Бабаев
7
Илья Порохов
74′
27
Артем Молодцов
10
Батраз Гурциев
60′
57
Дмитрий Бегун
Урал
57
Александр Селихов
2
Силвие Бегич
46
Артем Мамин
22
Мингиян Бевеев
75
Фаниль Сунгатулин
15
Илья Ишков
17
Мартин Секулич
5
Андрей Егорычев
46′
50
Максим Воронов
9
Даниил Кузнецов
22′
14
Юрий Железнов
44
Владислав Малькевич
80′
4
Станислав Бессмертный
55
Тимур Аюпов
65′
20
Евгений Марков
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Богдан Головко
(Россия, Волгоград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти