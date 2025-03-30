«Урал» сыграл вничью с «Соколом» в матче 26-го тура Первой лиги

После 26 проведённых матчей «Урал» занимает в турнирной таблице Первой лиги пятое место. В активе команды 43 очка. Отставание от зоны стыковых матчей составляет одно очко, а от второй строчки, которая гарантировала бы прямой выход в Российскую Премьер-Лигу, — пять очков. «Сокол», в свою очередь, набрал 22-е очко. Команда располагается на 17-м месте в зоне вылета.