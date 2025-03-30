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«Ротор» проиграл «Родине» в 26-м туре Первой лиги

В Волгограде завершился матч 26-го тура Первой лиги, в котором «Ротор» на своем поле проиграл «Родине» со счетом 0:1.

Источник: fcrodina.com

Единственный гол забил перуанец Хосе Рейна, отправив мяч в сетку на 25-й минуте.

«Ротор» после 26 туров занимает 9-е место, набрав 33 очка. «Родина» идет 10-й (32 балла).

Ротор
0:1
Первый тайм: 0:1
Родина
Футбол, Первая лига, Тур 26
30.03.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
Волгоград Арена
Главные тренеры
Денис Бояринцев
Зоран Зелькович
Голы
Родина
Йорди Рейна
25′
Составы команд
Ротор
13
Никита Чагров
11
Александр Клещенко
12
Дмитрий Прищепа
27
Заурбек Плиев
28
Андрей Семенов
74′
57
Евгений Болотов
20′
17
Глеб Шильников
71′
48
Иван Сутугин
24
Михаил Мальцев
48′
9
Владислав Морозов
31
Тимур Касимов
48′
18
Владислав Тюрин
21
Сергей Макаров
64′
97
Дамир Таликин
23
Дмитрий Лаврищев
48′
90
Максим Турищев
Родина
16
Александр Корякин
26
Артем Мещанинов
55′
88
Артем Сокол
38
Леон Мусаев
55
Митя Крижан
10
Йорди Рейна
17
Дмитрий Шадринцев
48′
68
Михаил Рядно
7
Пап Гуйе
81′
14
Макс Баришич
20
Артем Концевой
59′
77
Аршак Корян
79
Даниэль Свинцов
37′
48′
72
Астемир Гордюшенко
65′
9
Артем Максименко
68′
99
Иван Тимошенко
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Игорь Панин
(Россия, Дмитров)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти