«Ротор» проиграл «Родине» в 26-м туре Первой лиги

Единственный гол забил перуанец Хосе Рейна, отправив мяч в сетку на 25-й минуте.
«Ротор» после 26 туров занимает 9-е место, набрав 33 очка. «Родина» идет 10-й (32 балла).
В Волгограде завершился матч 26-го тура Первой лиги, в котором «Ротор» на своем поле проиграл «Родине» со счетом 0:1.
Единственный гол забил перуанец Хосе Рейна, отправив мяч в сетку на 25-й минуте.
«Ротор» после 26 туров занимает 9-е место, набрав 33 очка. «Родина» идет 10-й (32 балла).
Денис Бояринцев
Зоран Зелькович
Йорди Рейна
25′
13
Никита Чагров
11
Александр Клещенко
12
Дмитрий Прищепа
27
Заурбек Плиев
28
Андрей Семенов
74′
57
Евгений Болотов
20′
17
Глеб Шильников
71′
48
Иван Сутугин
24
Михаил Мальцев
48′
9
Владислав Морозов
31
Тимур Касимов
48′
18
Владислав Тюрин
21
Сергей Макаров
64′
97
Дамир Таликин
23
Дмитрий Лаврищев
48′
90
Максим Турищев
16
Александр Корякин
26
Артем Мещанинов
55′
88
Артем Сокол
38
Леон Мусаев
55
Митя Крижан
10
Йорди Рейна
17
Дмитрий Шадринцев
48′
68
Михаил Рядно
7
Пап Гуйе
81′
14
Макс Баришич
20
Артем Концевой
59′
77
Аршак Корян
79
Даниэль Свинцов
37′
48′
72
Астемир Гордюшенко
65′
9
Артем Максименко
68′
99
Иван Тимошенко
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
Главный судья
Игорь Панин
(Россия, Дмитров)