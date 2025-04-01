Экс-клуб РПЛ все дальше от возвращения в элиту. Что не так с «Уралом» Шатова

Видимо, что-то другое. Главный упрёк в адрес «Урала» — нестабильность. Да, на небольших отрезках команда включается, как в первом тайме с «Черноморцем», когда и был сделан результат. Даже в проигранном матче с «Сочи» всё было не так уж и плохо. Однако вместе с тем случаются и явные провалы, как в последней встрече с «Соколом» — аутсайдером лиги. Когда за весь матч была создана всего пара неплохих моментов. Да, можно говорить о плохом газоне либо кивать на слова Томарова, который говорил, что с «Соколом» «чуть-чуть не повезло». Но, справедливости ради, результат вообще мог оказаться провальным, если бы соперник реализовал свои моменты, которых тоже было в достатке. А вдобавок пришла ещё одна плохая новость: Кузнецов в той игре получил травму крестообразных связок и не поможет в оставшейся части сезона.