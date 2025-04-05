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«Урал» дома победил «КАМАЗ» в матче 27-го тура Первой лиги

Завершился матч 27-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Урал» и «КАМАЗ».

Источник: ФК "Урал"

Игра проходила на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Герман Коваленко из Казани. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 33-й минуте счёт в игре открыл защитник «Урала» Итало. В середине второго тайма Итало оформил дубль. На 90+5-й минуте гол забил защитник «КАМАЗа» Роман Защепкин.

«Урал» занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда Сергея Томарова набрала 46 очков за 27 матчей. «КАМАЗ» заработал 31 очко после 27 игр и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «Балтика», у которой 56 очков за 26 игр.

Урал
2:1
Первый тайм: 1:0
КАМАЗ
Футбол, Первая лига, Тур 27
5.04.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
Екатеринбург Арена
Главные тренеры
Олег Шатов
Ильдар Ахметзянов
Голы
Урал
Фернандо Итало
33′
Фернандо Итало
60′
КАМАЗ
Дмитрий Стародуб
90+4′
Составы команд
Урал
77
Денис Щербицкий
2
Силвие Бегич
80′
4
Станислав Бессмертный
24
Егор Филипенко
80′
16
Фернандо Итало
75
Фаниль Сунгатулин
17
Мартин Секулич
22
Мингиян Бевеев
75′
42
Егор Мосин
55
Тимур Аюпов
75′
37
Виталий Бондарев
15
Илья Ишков
85′
50
Максим Воронов
20
Евгений Марков
61′
5
Андрей Егорычев
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
18
Дмитрий Тананеев
76
Артем Суханов
2
Давид Хубаев
80′
28
Мухаммад Султонов
11
Руслан Апеков
13
Валерий Почивалин
5′
87′
8
Дмитрий Стародуб
23
Артем Гюрджан
31′
36′
3
Даниил Маругин
42
Юрий Кириллов
87′
10
Роман Защепкин
9
Давид Караев
67′
14
Сурхайхан Абдуллаев
80′
59
Даниил Моторин
67′
19
Ренат Голыбин
Статистика
2
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Герман Коваленко
(Россия, Казань)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти