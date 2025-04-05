«Урал» дома победил «КАМАЗ» в матче 27-го тура Первой лиги

«Урал» занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда Сергея Томарова набрала 46 очков за 27 матчей. «КАМАЗ» заработал 31 очко после 27 игр и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «Балтика», у которой 56 очков за 26 игр.