«Алания» проиграла «Шиннику» в матче Первой лиги

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Владикавказская «Алания» уступила ярославскому «Шиннику» в домашнем матче 27-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча прошла в Грозном и завершилась победой «Шинника» со счетом 2:1. «Аланию» вперед вывел Дато Черткоев (21-я минута). Ярославцам волевую победу принесли Джон Джонатан (24) и Бен Азиз Загре (59).
«Шинник» (32 очка) занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Алания» (23) опустилась в зону вылета, на 16-ю позицию.
В 28-м туре «Шинник» в гостях сыграет с «Тюменью», а «Алания» также на выезде встретится с «Уфой». Оба матча пройдут 12 апреля.