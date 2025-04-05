Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Алания» проиграла «Шиннику» в матче Первой лиги

«Шинник» одержал волевую победу над «Аланией» в матче футбольной Первой лиги.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Владикавказская «Алания» уступила ярославскому «Шиннику» в домашнем матче 27-го тура футбольной Первой лиги.

Встреча прошла в Грозном и завершилась победой «Шинника» со счетом 2:1. «Аланию» вперед вывел Дато Черткоев (21-я минута). Ярославцам волевую победу принесли Джон Джонатан (24) и Бен Азиз Загре (59).

«Шинник» (32 очка) занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Алания» (23) опустилась в зону вылета, на 16-ю позицию.

В 28-м туре «Шинник» в гостях сыграет с «Тюменью», а «Алания» также на выезде встретится с «Уфой». Оба матча пройдут 12 апреля.

Алания
1:2
Первый тайм: 0:0
Шинник
Футбол, Первая лига, Тур 27
5.04.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
им. Билимханова
Главные тренеры
Спартак Гогниев
Александр Побегалов
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Фалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти