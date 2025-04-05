«Нефтехимик» разгромил «Чайку» в матче Первой лиги

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл «Чайку» из Песчанокопского в матче 27-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча прошла в Нижнекамске и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Победу «Нефтехимику» принесли Нури Абдоков (27-я минута) и Рашид Магомедов (87). В составе «Чайки» отличился Муслим Бамматгереев (37). На 8-й минуте встречи арбитр Вера Опейкина показала прямую красную карточку защитнику «Чайки» Дмитрию Пивоварову за «причинение вреда».
«Нефтехимик» (33 очка) поднялся на девятое место в турнирной таблице Первой лиги. «Чайка» (30), чья серия без побед достигла десяти матчей, располагается на 14-й строчке.
В следующем туре «Нефтехимик» в гостях сыграет с екатеринбургским «Уралом» 11 апреля, «Чайка» на следующий день примет столичное «Торпедо».