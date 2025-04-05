«Нефтехимик» разгромил «Чайку» в матче Первой лиги

Встреча прошла в Нижнекамске и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Победу «Нефтехимику» принесли Нури Абдоков (27-я минута) и Рашид Магомедов (87). В составе «Чайки» отличился Муслим Бамматгереев (37). На 8-й минуте встречи арбитр Вера Опейкина показала прямую красную карточку защитнику «Чайки» Дмитрию Пивоварову за «причинение вреда».