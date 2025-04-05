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«Нефтехимик» разгромил «Чайку» в матче Первой лиги

«Нефтехимик» в большинстве обыграл «Чайку» в матче футбольной Первой лиги.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл «Чайку» из Песчанокопского в матче 27-го тура футбольной Первой лиги.

Встреча прошла в Нижнекамске и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Победу «Нефтехимику» принесли Нури Абдоков (27-я минута) и Рашид Магомедов (87). В составе «Чайки» отличился Муслим Бамматгереев (37). На 8-й минуте встречи арбитр Вера Опейкина показала прямую красную карточку защитнику «Чайки» Дмитрию Пивоварову за «причинение вреда».

«Нефтехимик» (33 очка) поднялся на девятое место в турнирной таблице Первой лиги. «Чайка» (30), чья серия без побед достигла десяти матчей, располагается на 14-й строчке.

В следующем туре «Нефтехимик» в гостях сыграет с екатеринбургским «Уралом» 11 апреля, «Чайка» на следующий день примет столичное «Торпедо».

Нефтехимик
2:1
Первый тайм: 1:1
Чайка
Футбол, Первая лига, Тур 27
5.04.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Нефтехимик
Главные тренеры
Кирилл Новиков
Евгений Калешин
Голы
Нефтехимик
Нури Абдоков
27′
Рашид Магомедов
87′
Чайка
Муслим Бамматгереев
37′
Составы команд
Нефтехимик
28
Никита Янович
2
Марат Ситдиков
5
Богдан Зорин
12
Максим Ширяев
99
Данила Емельянов
70
Нури Абдоков
4
Кирилл Маляров
9′
46′
9
Кирилл Морозов
24
Александр Кахидзе
75′
76′
17
Эдуард Валиахметов
15
Андрей Никитин
64′
68′
8
Максим Лайкин
29
Роман Денисов
39′
46′
11
Саид Алиев
90
Константин Шильцов
68′
10
Рашид Магомедов
Чайка
73
Михаил Штепа
32
Дмитрий Пивоваров
8′
44
Никита Кармаев
99
Андрей Евдокимов
10
Никита Маляров
13
Данила Янов
18
Олег Николаев
77
Эльдияр Зарыпбеков
28′
7
Александр Хохлачев
17
Муслим Бамматгереев
75′
2
Данил Пелих
89
Владислав Лазарев
30′
46′
78
Даниил Черняков
Статистика
4
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
1
Судейская бригада
Главный судья
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти