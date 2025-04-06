«Енисей» вдесятером разгромно уступил «Черноморцу» в домашнем матче 27-го тура Первой лиги

Первый гол в матче был забит на 61-й минуте. Отличился нападающий «Черноморца» Гедеон Гузина. Спустя семь минут полузащитник Роман Акбашев удвоил преимущество гостей. Третий мяч в ворота хозяев на 89-й минуте отправил защитник Виталий Стежко. Отметим, что «Енисей» с 24-й минуты выступал в меньшинстве. С поля был удалён Кирилл Ушатов.