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«Енисей» вдесятером разгромно уступил «Черноморцу» в домашнем матче 27-го тура Первой лиги

Завершился матч 27-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались красноярский «Енисей» и новороссийский «Черноморец».

Источник: Чемпионат.com

Команды играли на стадионе в Красноярске. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 10:00 мск. Гости одержали разгромную победу со счётом 3:0.

Первый гол в матче был забит на 61-й минуте. Отличился нападающий «Черноморца» Гедеон Гузина. Спустя семь минут полузащитник Роман Акбашев удвоил преимущество гостей. Третий мяч в ворота хозяев на 89-й минуте отправил защитник Виталий Стежко. Отметим, что «Енисей» с 24-й минуты выступал в меньшинстве. С поля был удалён Кирилл Ушатов.

После этой победы в активе «Черноморца» стало 47 очков. Команда поднялась на четвёртую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Енисей» с 37 очками идёт на седьмом месте.

Енисей
0:3
Первый тайм: 0:0
Черноморец
Футбол, Первая лига, Тур 27
6.04.2025, 10:00 (МСК UTC+3)
Арена Енисей
Главные тренеры
Андрей Тихонов
Олег Василенко
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти