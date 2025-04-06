Тульский «Арсенал» добыл минимальную победу над «Соколом» в матче Первой лиги

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу тульского клуба. На 29-й минуте с пенальти победный гол в матче забил Амур Калмыков.
В турнирной таблице Первой лиги «Арсенал» с 36 набранными очками занимает восьмое место. У «Сокола» 22 очка и 17-е место.
Сегодня, 6 апреля, в Первой лиге состоялся матч 27-го тура «Арсенал» — «Сокол».
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу тульского клуба. На 29-й минуте с пенальти победный гол в матче забил Амур Калмыков.
В турнирной таблице Первой лиги «Арсенал» с 36 набранными очками занимает восьмое место. У «Сокола» 22 очка и 17-е место.
Александр Сторожук
Амур Калмыков
29′
18
Михаил Цулая
90′
4
Даниил Пенчиков
64
Давид Семенчук
8
Артем Попов
59
Тигран Аванесян
9
Амур Калмыков
44
Алексей Бердников
33′
46′
46
Илья Москаленчик
6
Владислав Левин
90′
33
Дмитрий Сергеев
11
Сергей Ткачев
46′
22
Алан Цараев
14
Милош Брнович
46′
19
Кирилл Богданец
20
Ансор Хабибов
65′
81′
78
Данил Липовой
33
Никита Карабашев
5
Владимир Ковачевич
8
Георгий Кантария
18
Иван Лепский
28
Павел Забелин
22
Роман Юзепчук
4
Иефани Давид Ндука
74′
9
Владислав Шпитальный
57
Дмитрий Бегун
88′
27
Артем Молодцов
77
Дмитрий Сасин
60′
11
Владлен Бабаев
10
Батраз Гурциев
60′
7
Илья Порохов
92
Егор Карпицкий
37′
60′
19
Стефан Вукич
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
1
Удары (всего)
0
1
Удары в створ
0
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
4
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Главный судья
Ярослав Хромей
(Россия, Воронеж)