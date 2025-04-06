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Тульский «Арсенал» добыл минимальную победу над «Соколом» в матче Первой лиги

Сегодня, 6 апреля, в Первой лиге состоялся матч 27-го тура «Арсенал» — «Сокол».

Источник: vk.com/pfcarsenaltula

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу тульского клуба. На 29-й минуте с пенальти победный гол в матче забил Амур Калмыков.

В турнирной таблице Первой лиги «Арсенал» с 36 набранными очками занимает восьмое место. У «Сокола» 22 очка и 17-е место.

Арсенал
1:0
Первый тайм: 1:0
Сокол
Футбол, Первая лига, Тур 27
6.04.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
Арсенал
Главные тренеры
Александр Сторожук
Голы
Арсенал
Амур Калмыков
29′
Составы команд
Арсенал
18
Михаил Цулая
90′
4
Даниил Пенчиков
64
Давид Семенчук
8
Артем Попов
59
Тигран Аванесян
9
Амур Калмыков
44
Алексей Бердников
33′
46′
46
Илья Москаленчик
6
Владислав Левин
90′
33
Дмитрий Сергеев
11
Сергей Ткачев
46′
22
Алан Цараев
14
Милош Брнович
46′
19
Кирилл Богданец
20
Ансор Хабибов
65′
81′
78
Данил Липовой
Сокол
33
Никита Карабашев
5
Владимир Ковачевич
8
Георгий Кантария
18
Иван Лепский
28
Павел Забелин
22
Роман Юзепчук
4
Иефани Давид Ндука
74′
9
Владислав Шпитальный
57
Дмитрий Бегун
88′
27
Артем Молодцов
77
Дмитрий Сасин
60′
11
Владлен Бабаев
10
Батраз Гурциев
60′
7
Илья Порохов
92
Егор Карпицкий
37′
60′
19
Стефан Вукич
Статистика
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
1
Удары (всего)
0
1
Удары в створ
0
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
4
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Ярослав Хромей
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти