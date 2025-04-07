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Красноярский ФК «Енисей» проиграл «Черноморцу» в матче Первой лиги

Встреча в Красноярске завершилась со счетом 0:3.

Источник: Комсомольская правда

6 апреля красноярский футбольный клуб «Енисей» в матче 27-го тура Первой лиги у себя дома уступил «Черноморцу» из Новороссийска. Встреча завершилась со счетом 0:3.

Наша команда выступала в меньшинстве: полузащитник Кирилл Ушатов на 24-й минуте получил вторую желтую карточку и покинул поле. В составе гостей мячи забили Гедеон Гузина, Роман Акбашев и Виталий Стежко.

Таким образом, сибиряки находятся на седьмой строчке турнирной таблицы.

В следующем матче 13 апреля красноярцы встретятся с «КАМАЗом».

Енисей
0:3
Первый тайм: 0:0
Черноморец
Футбол, Первая лига, Тур 27
6.04.2025, 10:00 (МСК UTC+3)
Арена Енисей, 2812 зрителей
Главные тренеры
Андрей Тихонов
Олег Василенко
Голы
Черноморец
Гедеон Гузина
62′
Роман Акбашев
69′
Виталий Стежко
89′
Составы команд
Енисей
1
Станислав Антипин
3
Ян Цесь
33
Александр Масловский
96
Томас Рукас
8
Александр Ломакин
61′
23
Кирилл Ушатов
9′
24′
44
Михаил Тихонов
58′
7
Андреа Чуканов
6
Амир Батырев
58′
43
Артур Гилязетдинов
77′
10
Юрий Бавин
74′
49
Оливье Кенфак
22
Александр Канаплин
21′
86′
20
Адольф Белем
75
Андрей Окладников
58′
47
Александр Долгов
Черноморец
25
Ростислав Солдатенко
5
Виталий Стежко
17
Денис Фомин
88
Владислав Мастерной
4
Штефан Милич
13
Роман Акбашев
3
Магомед Мусалов
73′
77
Алан Хабалов
21
Егор Иванов
78′
7
Антон Антонов
22
Павел Горелов
59′
6
Заур Тарба
64
Олег Ланин
17′
59′
10
Мераби Уридия
9
Гедеон Гузина
78′
35
Иван Енин
Статистика
5
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти