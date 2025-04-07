Красноярский ФК «Енисей» проиграл «Черноморцу» в матче Первой лиги

6 апреля красноярский футбольный клуб «Енисей» в матче 27-го тура Первой лиги у себя дома уступил «Черноморцу» из Новороссийска. Встреча завершилась со счетом 0:3.
Наша команда выступала в меньшинстве: полузащитник Кирилл Ушатов на 24-й минуте получил вторую желтую карточку и покинул поле. В составе гостей мячи забили Гедеон Гузина, Роман Акбашев и Виталий Стежко.
Таким образом, сибиряки находятся на седьмой строчке турнирной таблицы.
В следующем матче 13 апреля красноярцы встретятся с «КАМАЗом».