Побегалов покинул пост главного тренера «Шинника»

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Александр Побегалов покинул пост главного тренера ярославского футбольного клуба «Шинник» по состоянию здоровья, сообщается в Telegram-канале команды Первой лиги.
Бывший футболист ярославской команды Побегалов был назначен на пост главного тренера в декабре 2024 года вместо Дмитрия Черышева. До этого 69-летний специалист был спортивным координатором клуба.
Сообщается, что преемником Побегалова стал 32-летний старший тренер Артем Булойчик из Белоруссии, контракт с которым заключен до конца сезона с опцией продления еще на один год.
«Хотел бы выразить огромную благодарность болельщикам, чью поддержку я постоянно ощущал на протяжении последних месяцев. К сожалению, здоровье уже не позволяет мне отдаваться работе в той мере, как того требует такая ответственная должность, как главный тренер. У нас замечательный тренерский штаб молодой, энергичный, активный, открытый всем новым футбольным веяниям. Артем Булойчик прекрасно проявил себя как специалист, уже прямо сейчас готовый вести полноценный тренировочный процесс. Верю, что у него большое будущее», — сказал Побегалов.
Побегалов сообщил, что намерен сосредоточиться на селекционной работе в должности спортивного координатора клуба и по-прежнему остается на связи с тренерским штабом.
«Шинник» после 27 туров идет на 12-м месте в Первой лиге, набрав 32 очка.