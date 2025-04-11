Побегалов покинул пост главного тренера «Шинника»

«Хотел бы выразить огромную благодарность болельщикам, чью поддержку я постоянно ощущал на протяжении последних месяцев. К сожалению, здоровье уже не позволяет мне отдаваться работе в той мере, как того требует такая ответственная должность, как главный тренер. У нас замечательный тренерский штаб молодой, энергичный, активный, открытый всем новым футбольным веяниям. Артем Булойчик прекрасно проявил себя как специалист, уже прямо сейчас готовый вести полноценный тренировочный процесс. Верю, что у него большое будущее», — сказал Побегалов.