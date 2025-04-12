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«Чайка» обыграла «Торпедо» в матче Первой лиги

«Чайка» прервала трехматчевую серию поражений, обыграв «Торпедо» в Первой лиге.

Источник: ФК "Чайка"

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Футбольный клуб «Чайка» из Песчанокопского обыграл московское «Торпедо» в матче 28-го тура Первой лиги.

Встреча, которая прошла в субботу в Песчанокопском, закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля, у которых отличились Александр Хохлачев (8-я минута) и Станислав Библик (54). Гол гостей на счету Марио Чурича (45), который реализовал пенальти.

Команда из Ростовской области проводила первый матч под руководством главного тренера Сергея Первушина, который в пятницу сменил на этом посту Евгения Калешина.

«Чайка» прервала трехматчевую серию поражений, набрала 33 очка и поднялась на 11-е место в турнирной таблице. Предыдущую победу клуб одержал 3 ноября. «Торпедо» с 51 баллом идет на второй позиции.

Чайка
2:1
Первый тайм: 1:1
Торпедо
Футбол, Первая лига, Тур 28
12.04.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
им. И.П. Чайки
Главные тренеры
Сергей Первушин
Олег Кононов
Голы
Чайка
Александр Хохлачев
8′
Станислав Библик
54′
Торпедо
Марио Чурич
45′
Составы команд
Чайка
73
Михаил Штепа
87′
2
Данил Пелих
4
Камиль Ибрагимов
44
Никита Кармаев
13
Данила Янов
87′
18
Олег Николаев
77
Эльдияр Зарыпбеков
7
Александр Хохлачев
10
Никита Маляров
51′
20
Станислав Библик
17
Муслим Бамматгереев
75′
8
Ярослав Арбузов
19
Владислав Руденко
71′
99
Андрей Евдокимов
Торпедо
51
Виталий Ботнарь
3
Александр Иваньков
4
Сергей Бородин
99
Глеб Шевченко
97
Марио Чурич
38
Александр Чупаев
90
Боян Роганович
62′
19
Руслан Байтуков
17
Игорь Горбунов
24′
57′
7
Александр Юшин
52
Равиль Нетфуллин
62′
80
Хетаг Хосонов
8
Алессон
57′
27
Гулжигит Алыкулов
69
Ираклий Манелов
73′
9
Максим Максимов
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Игорь Захаров
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти