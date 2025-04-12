«Чайка» обыграла «Торпедо» в матче Первой лиги

Встреча, которая прошла в субботу в Песчанокопском, закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля, у которых отличились Александр Хохлачев (8-я минута) и Станислав Библик (54). Гол гостей на счету Марио Чурича (45), который реализовал пенальти.