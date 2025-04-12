«Чайка» обыграла «Торпедо» в матче Первой лиги

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Футбольный клуб «Чайка» из Песчанокопского обыграл московское «Торпедо» в матче 28-го тура Первой лиги.
Встреча, которая прошла в субботу в Песчанокопском, закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля, у которых отличились Александр Хохлачев (8-я минута) и Станислав Библик (54). Гол гостей на счету Марио Чурича (45), который реализовал пенальти.
Команда из Ростовской области проводила первый матч под руководством главного тренера Сергея Первушина, который в пятницу сменил на этом посту Евгения Калешина.
«Чайка» прервала трехматчевую серию поражений, набрала 33 очка и поднялась на 11-е место в турнирной таблице. Предыдущую победу клуб одержал 3 ноября. «Торпедо» с 51 баллом идет на второй позиции.