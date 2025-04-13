«Сокол» проиграл «Родине» в матче Первой лиги

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Саратовский футбольный клуб «Сокол» уступил московской «Родине» в матче 28-го тура Первой лиги.
Встреча в Саратове завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, у которых отличились Макс Баришич (60-я минута) и Иван Тимошенко (90+9), в составе хозяев забил Владимир Ковачевич (66).
На 80-й минуте вратарь «Сокола» Никита Карабашев и защитник «Родины» Георгий Юдинцев столкнулись головами на большой скорости в борьбе за верховой мяч и оба потеряли сознание, их увезли со стадиона на скорой.
«Сокол» продлил серию без побед до 11 матчей и с 22 очками занимает последнее, 18-е место в таблице. «Родина» (38 очков) идет седьмой.