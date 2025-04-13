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«Сокол» проиграл «Родине» в матче Первой лиги

Футболисты «Сокол» уступили «Родине» в матче 28-го тура Первой лиги.

Источник: ФНЛ

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Саратовский футбольный клуб «Сокол» уступил московской «Родине» в матче 28-го тура Первой лиги.

Встреча в Саратове завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, у которых отличились Макс Баришич (60-я минута) и Иван Тимошенко (90+9), в составе хозяев забил Владимир Ковачевич (66).

На 80-й минуте вратарь «Сокола» Никита Карабашев и защитник «Родины» Георгий Юдинцев столкнулись головами на большой скорости в борьбе за верховой мяч и оба потеряли сознание, их увезли со стадиона на скорой.

«Сокол» продлил серию без побед до 11 матчей и с 22 очками занимает последнее, 18-е место в таблице. «Родина» (38 очков) идет седьмой.

Сокол
1:2
Первый тайм: 0:0
Родина
Футбол, Первая лига, Тур 28
13.04.2025, 13:00 (МСК UTC+3)
Локомотив
Главные тренеры
Зоран Зелькович
Голы
Сокол
Владимир Ковачевич
66′
Родина
Макс Баришич
60′
Иван Тимошенко
90+9′
Составы команд
Сокол
5
Владимир Ковачевич
8
Георгий Кантария
50′
18
Иван Лепский
28
Павел Забелин
90+10′
22
Роман Юзепчук
77
Дмитрий Сасин
33
Никита Карабашев
87′
1
Тимур Крайков
4
Иефани Давид Ндука
69′
20
Данил Полубояринов
23
Иван Чуриков
87′
57
Дмитрий Бегун
10
Батраз Гурциев
57′
7
Илья Порохов
92
Егор Карпицкий
46′
19
Стефан Вукич
Родина
16
Александр Корякин
26
Артем Мещанинов
68
Михаил Рядно
6
Руслан Фищенко
55
Митя Крижан
10
Йорди Рейна
88
Артем Сокол
74′
12
Дмитрий Маркитесов
14
Макс Баришич
74′
18
Магомедхабиб Абдусаламов
72
Астемир Гордюшенко
46′
7
Пап Гуйе
9
Артем Максименко
74′
99
Иван Тимошенко
77
Аршак Корян
59′
20
Артем Концевой
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Галимов
(Россия, Екатеринбург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти