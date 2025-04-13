Жуткое столкновение в ФНЛ. Два футболиста ударились головами и потеряли сознание, их увезли с поля на скорой

«Сейчас обоих футболистов везут в больницу на рентгенографию. Буквально 10 минут назад подходил к скорой. Сотрясение мозга у обоих точно. Оба игрока в сознании, а там дальше уже в больнице точно будет все ясно», — цитирует «Матч ТВ» спортивного директора «Сокола» Сергея Оголева.