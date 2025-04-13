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Жуткое столкновение в ФНЛ. Два футболиста ударились головами и потеряли сознание, их увезли с поля на скорой

Матч 28-го тура Первой лиги между саратовским Соколом и московской Родиной был омрачен жутким столкновением двух игроков.

Источник: Кадр из трансляции

На 81-й минуте защитник «Родины» Георгий Юдинцев убежал в контратаку, а ему навстречу выбежал вратарь «Сокола» Никита Карабашев. Футболисты столкнулись в воздухе головами и без сознания рухнули на поле.

Пострадавших с поля увезли машины скорой помощи.

«Сейчас обоих футболистов везут в больницу на рентгенографию. Буквально 10 минут назад подходил к скорой. Сотрясение мозга у обоих точно. Оба игрока в сознании, а там дальше уже в больнице точно будет все ясно», — цитирует «Матч ТВ» спортивного директора «Сокола» Сергея Оголева.