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Защитнику «Родины» Юдинцеву диагностировали черепно-мозговую травму после столкновения с вратарем «Сокола»

Пресс-служба «Родины» рассказала о состоянии защитника команды Георгия Юдинцева после столкновения с голкипером «Сокола» Никитой Карабашевым в матче 28-го тура первой лиги.

Источник: БЕЛТА

Ранее спортивный директор «Родины» Алексей Зинин сообщил «СЭ», что футболист пришел в сознание.

«У Жоры черепно-мозговая травма, состояние стабильное, он в сознании, передает всем “привет” и “спасибо” за поддержку! (Фото сделано нашим врачом)», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел на 80-й минуте игры. После столкновения оба футболиста потеряли сознание, однако потом пришли в себя. Команды произвели вынужденные замены, а Юдинцева и Карабашева увезли с поля на скорой помощи.

Матч проходил в Саратове и завершился со счетом 2:1 в пользу «Родины», которая вырвала победу в добавленное время.