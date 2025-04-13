Защитнику «Родины» Юдинцеву диагностировали черепно-мозговую травму после столкновения с вратарем «Сокола»

Ранее спортивный директор «Родины» Алексей Зинин сообщил «СЭ», что футболист пришел в сознание.
«У Жоры черепно-мозговая травма, состояние стабильное, он в сознании, передает всем “привет” и “спасибо” за поддержку! (Фото сделано нашим врачом)», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел на 80-й минуте игры. После столкновения оба футболиста потеряли сознание, однако потом пришли в себя. Команды произвели вынужденные замены, а Юдинцева и Карабашева увезли с поля на скорой помощи.
Матч проходил в Саратове и завершился со счетом 2:1 в пользу «Родины», которая вырвала победу в добавленное время.