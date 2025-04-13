Саратовский министр спорта взял под контроль ситуацию с футболистами

Защитник «Родины» Георгий Юдинцев и вратарь «Сокола» Никита Карабашев столкнулись головами в концовке матча 28-го тура Первой лиги, который прошел в воскресенье в Саратове. Игроки потеряли сознание, их увезли со стадиона на скорой. Позднее клубы сообщили, что оба футболиста находятся в стабильном состоянии.
«Врачи команд и дежурившие на игре медицинские бригады оперативно оказали первую помощь. Сейчас игрокам предстоит обследование на тяжесть полученных травм в одной из больниц Саратова. Держу ситуацию на личном контроле», — написал министр.