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Саратовский министр спорта взял под контроль ситуацию с футболистами

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Министр спорта Саратовской области Олег Дубовенко взял под личный контроль ситуацию с футболистами, оказавшимися в больнице после жесткого столкновения в матче Первой лиги между саратовским «Соколом» и московской «Родиной» (1:2), написал он в Telegram-канале.

Источник: БЕЛТА

Защитник «Родины» Георгий Юдинцев и вратарь «Сокола» Никита Карабашев столкнулись головами в концовке матча 28-го тура Первой лиги, который прошел в воскресенье в Саратове. Игроки потеряли сознание, их увезли со стадиона на скорой. Позднее клубы сообщили, что оба футболиста находятся в стабильном состоянии.

«Врачи команд и дежурившие на игре медицинские бригады оперативно оказали первую помощь. Сейчас игрокам предстоит обследование на тяжесть полученных травм в одной из больниц Саратова. Держу ситуацию на личном контроле», — написал министр.

Сокол
1:2
Первый тайм: 0:0
Родина
Футбол, Первая лига, Тур 28
13.04.2025, 13:00 (МСК UTC+3)
Локомотив
Главные тренеры
Зоран Зелькович
Голы
Сокол
Владимир Ковачевич
66′
Родина
Макс Баришич
60′
Иван Тимошенко
90+9′
Составы команд
Сокол
5
Владимир Ковачевич
8
Георгий Кантария
50′
18
Иван Лепский
28
Павел Забелин
90+10′
22
Роман Юзепчук
77
Дмитрий Сасин
33
Никита Карабашев
87′
1
Тимур Крайков
4
Иефани Давид Ндука
69′
20
Данил Полубояринов
23
Иван Чуриков
87′
57
Дмитрий Бегун
10
Батраз Гурциев
57′
7
Илья Порохов
92
Егор Карпицкий
46′
19
Стефан Вукич
Родина
16
Александр Корякин
26
Артем Мещанинов
68
Михаил Рядно
6
Руслан Фищенко
55
Митя Крижан
10
Йорди Рейна
88
Артем Сокол
74′
12
Дмитрий Маркитесов
14
Макс Баришич
74′
18
Магомедхабиб Абдусаламов
72
Астемир Гордюшенко
46′
7
Пап Гуйе
9
Артем Максименко
74′
99
Иван Тимошенко
77
Аршак Корян
59′
20
Артем Концевой
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Галимов
(Россия, Екатеринбург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти