Саратовский министр спорта взял под контроль ситуацию с футболистами

Защитник «Родины» Георгий Юдинцев и вратарь «Сокола» Никита Карабашев столкнулись головами в концовке матча 28-го тура Первой лиги, который прошел в воскресенье в Саратове. Игроки потеряли сознание, их увезли со стадиона на скорой. Позднее клубы сообщили, что оба футболиста находятся в стабильном состоянии.