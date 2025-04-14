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Руководство ФНЛ начало проверку матча «Урал» — «Нефтехимик»

Встреча прошла 11 апреля и завершилась победой «Урала» со счетом 3:2.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Руководство Футбольной национальной лиги (ФНЛ) начало проверку матча 28-го тура Мелбет — Первой лиги между екатеринбургским «Уралом» и нижнекамским «Нефтехимиком». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФНЛ.

Ранее Telegram-канал Sport Baza со ссылкой на неназванных участников матча сообщил, что игра могла носить договорной характер.

«ФНЛ в курсе появившейся в некоторых СМИ информации о матче между “Уралом” и “Нефтехимиком”. Лига максимально заинтересована в защите честной игры и качества продукта и в настоящее время совместно с профильным департаментом Российского футбольного союза проводит анализ ситуации для выяснения всех обстоятельств произошедшего и получения экспертной оценки. О результатах такого анализа и оценке будет сообщено дополнительно», — сообщили в ФНЛ.

Встреча прошла 11 апреля и завершилась победой «Урала» со счетом 3:2. После первого тайма екатеринбургская команда проигрывала со счетом 0:2, во втором тайме «Урал» забил три гола.

Урал
3:2
Первый тайм: 0:2
Нефтехимик
Футбол, Первая лига, Тур 28
11.04.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Екатеринбург Арена
Главные тренеры
Олег Шатов
Кирилл Новиков
Голы
Урал
Мингиян Бевеев
66′
Мингиян Бевеев
76′
Мартин Секулич
81′
Нефтехимик
Данила Емельянов
31′
Рашид Магомедов
41′
Составы команд
Урал
77
Денис Щербицкий
2
Силвие Бегич
4
Станислав Бессмертный
78′
16
Фернандо Итало
22
Мингиян Бевеев
17
Мартин Секулич
46
Артем Мамин
46′
42
Егор Мосин
5
Андрей Егорычев
90′
55
Тимур Аюпов
75
Фаниль Сунгатулин
46′
27
Иван Чудин
20
Евгений Марков
59′
50
Максим Воронов
97
Илья Ишков
49′
53′
18
Никита Морозов
Нефтехимик
28
Никита Янович
81′
2
Марат Ситдиков
12
Максим Ширяев
24
Александр Кахидзе
62
Богдан Зорин
9
Кирилл Морозов
90
Константин Шильцов
99
Данила Емельянов
17
Эдуард Валиахметов
88′
11
Саид Алиев
10
Рашид Магомедов
9′
46′
15
Андрей Никитин
70
Нури Абдоков
72′
8
Максим Лайкин
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
3
12
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
0
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Константин Аверьянов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти