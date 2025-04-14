Руководство ФНЛ начало проверку матча «Урал» — «Нефтехимик»

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Руководство Футбольной национальной лиги (ФНЛ) начало проверку матча 28-го тура Мелбет — Первой лиги между екатеринбургским «Уралом» и нижнекамским «Нефтехимиком». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФНЛ.
Ранее Telegram-канал Sport Baza со ссылкой на неназванных участников матча сообщил, что игра могла носить договорной характер.
«ФНЛ в курсе появившейся в некоторых СМИ информации о матче между “Уралом” и “Нефтехимиком”. Лига максимально заинтересована в защите честной игры и качества продукта и в настоящее время совместно с профильным департаментом Российского футбольного союза проводит анализ ситуации для выяснения всех обстоятельств произошедшего и получения экспертной оценки. О результатах такого анализа и оценке будет сообщено дополнительно», — сообщили в ФНЛ.
Встреча прошла 11 апреля и завершилась победой «Урала» со счетом 3:2. После первого тайма екатеринбургская команда проигрывала со счетом 0:2, во втором тайме «Урал» забил три гола.