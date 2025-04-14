Руководство ФНЛ начало проверку матча «Урал» — «Нефтехимик»

«ФНЛ в курсе появившейся в некоторых СМИ информации о матче между “Уралом” и “Нефтехимиком”. Лига максимально заинтересована в защите честной игры и качества продукта и в настоящее время совместно с профильным департаментом Российского футбольного союза проводит анализ ситуации для выяснения всех обстоятельств произошедшего и получения экспертной оценки. О результатах такого анализа и оценке будет сообщено дополнительно», — сообщили в ФНЛ.