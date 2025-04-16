Тренер «Урала» назвал бредом информацию о договорном матче

Во вторник «Спартак» разгромил дома «Урал» со счетом 3:0 в матче первого этапа полуфинала пути регионов Кубка России. Ранее СМИ сообщили, что Российский футбольный союз начал проверку обстоятельств встречи Первой лиги между «Уралом» и «Нефтехимиком» (3:2), которая прошла 11 апреля. Игра могла носить договорной характер.
«Мы старались абстрагироваться. Что тут обсуждать? Даже не хочется это комментировать. Игра получилась эмоциональной. Не хочу об этом говорить, это бред. На команду никак не повлияло, старались не обращать внимания», — сказал Томаров на пресс-конференции после матча.
«Урал» выступает в Первой лиге. Команда занимает третье место в турнирной таблице после 28 туров.
Олег Шатов
Кирилл Новиков
Мингиян Бевеев
66′
Мингиян Бевеев
76′
Мартин Секулич
81′
Данила Емельянов
31′
Рашид Магомедов
41′
77
Денис Щербицкий
2
Силвие Бегич
4
Станислав Бессмертный
78′
16
Фернандо Итало
22
Мингиян Бевеев
17
Мартин Секулич
46
Артем Мамин
46′
42
Егор Мосин
5
Андрей Егорычев
90′
55
Тимур Аюпов
75
Фаниль Сунгатулин
46′
27
Иван Чудин
20
Евгений Марков
59′
50
Максим Воронов
97
Илья Ишков
49′
53′
18
Никита Морозов
28
Никита Янович
81′
2
Марат Ситдиков
12
Максим Ширяев
24
Александр Кахидзе
62
Богдан Зорин
9
Кирилл Морозов
90
Константин Шильцов
99
Данила Емельянов
17
Эдуард Валиахметов
88′
11
Саид Алиев
10
Рашид Магомедов
9′
46′
15
Андрей Никитин
70
Нури Абдоков
72′
8
Максим Лайкин
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
3
12
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
0
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Главный судья
Константин Аверьянов
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти