Тренер «Урала» назвал бредом информацию о договорном матче

«Мы старались абстрагироваться. Что тут обсуждать? Даже не хочется это комментировать. Игра получилась эмоциональной. Не хочу об этом говорить, это бред. На команду никак не повлияло, старались не обращать внимания», — сказал Томаров на пресс-конференции после матча.